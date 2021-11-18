Ветеран ЦСКА не верит, что Зобнин сам попросил уменьшить ему зарплату

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба понизить себе зарплату.

«Свежо предание, да верится с трудом. Я не могу поверить. Просто не бывает в жизни такого, что футболист идёт на понижение зарплаты. Сознательные ребята так разве поступают? В наше время подобное было бы возможно, а сейчас — нет», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По сообщению бывшего пресс-атташе сборной России, Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить ему зарплату в связи с тем, что он получает слишком большой оклад.

Ранее Свищёв назвал положительным пример Зобнина, попросившего «Спартак» уменьшить ему зарплату.