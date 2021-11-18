Свищёв назвал положительным пример Зобнина, попросившего «Спартак» уменьшить ему зарплату

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Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.
Свищёв назвал положительным пример Зобнина, попросившего «Спартак» уменьшить ему зарплату
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«Действительно, это небывалый случай для нашего футбола. Сейчас идёт тенденция на определение должной зарплаты у наших футболистов. Все обсуждают, что нужно сделать минимальную и бонус или же просто уменьшить всем зарплату. В рамках этого, конечно, вопрос о личном примере Зобнина — положительный. Мы не можем объяснить, что стояло за этим решением. Было бы неплохо, если бы он сам объяснился. Мы понимаем, что у него была достаточно высокая зарплата, однако с течением времени даже у самых великих футболистов она падает. Возможно, ему пришлось пойти на подобный шаг, чтобы оправдать свой небольшой спад в этом сезоне», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу».

По сообщению бывшего пресс-атташе сборной России, Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить его зарплату в связи с тем, что он получает слишком большой оклад.

Ранее Казаков заявил, что Зобнин обратился к руководству «Спартака» с просьбой уменьшить ему зарплату.

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