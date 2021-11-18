Психолог: Карпин боится сказать правду по ситуации с Дзюбой

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Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Психолог: Карпин боится сказать правду по ситуации с Дзюбой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Карпин вновь увиливает, когда говорит про Дзюбу. Его слова «Тихо, тихо, тихо» показательны. Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот попытался зацепиться и сказать: «Это связано с вами». Дальше Карпин идёт по фактам. Опять «может быть» — это постоянный уход от прямых конкретных ответов. Снова он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмёт Дзюбу. Однако он сделает так, чтобы дело было в игроке, в очередной раз скрывая то, что происходит на самом деле. Как только его попытались зацепить этим вопросом, то он тут же стал говорить: «Тихо, тихо, тихо». Заметьте, что Дзюба тоже не сказал, что отказывается играть за сборную России. Он тоже хитрый. Они оба ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это вообще уже детский сад», — заявил психолог в интервью «Чемпионату».

33-летний Дзюба отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму. Больше форвард «Зенита» Карпиным не вызывался. Сам тренер говорил, что «поставил точку» в этом вопросе.

Ранее спортивный психолог заявил, что Карпин не был искренен, называя себя идиотом.

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