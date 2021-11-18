Спортивный психолог считает, что Карпин не был искренен, называя себя идиотом

Спортивный психолог Вадим Гущин высказал своё мнение об одном из ярких высказываний главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Слова тренера «Я идиот» — это очень плохой приём, поскольку подобное никогда не вызывает доверия. Когда вы говорите: «Ну я во всём виноват», — имеете в виду: «Я совсем не виноват, но отстаньте от меня наконец». Не верят игроки, когда он им так говорит, они слышат совершенно обратное: «Вы идиоты, но так и быть, я возьму всё на себя». Это ложное принятие ответственности. Заметьте, глаза Карпина бегают в этот момент. Они идут в воспоминания, а затем переносятся на будущее. Становится понятно, что его слова были неискренними. Они и не могут быть искренними, поскольку человек не может на полном серьёзе такое про себя сказать. Вновь руки скрестил. Бесконечные противоречия. Внешняя открытость при внутренней закрытости. Руки идут вправо — влево, открыл — закрыл, он водит ими в воздухе», — сказал Гущин «Чемпионату».

Ранее психолог назвал слова Карпина об уходе из сборной желанием уйти от ответственности.