Спортивный психолог считает, что Карпин не был искренен, называя себя идиотом

Короткая ссылка
Спортивный психолог Вадим Гущин высказал своё мнение об одном из ярких высказываний главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Спортивный психолог считает, что Карпин не был искренен, называя себя идиотом
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Слова тренера «Я идиот» — это очень плохой приём, поскольку подобное никогда не вызывает доверия. Когда вы говорите: «Ну я во всём виноват», — имеете в виду: «Я совсем не виноват, но отстаньте от меня наконец». Не верят игроки, когда он им так говорит, они слышат совершенно обратное: «Вы идиоты, но так и быть, я возьму всё на себя». Это ложное принятие ответственности. Заметьте, глаза Карпина бегают в этот момент. Они идут в воспоминания, а затем переносятся на будущее. Становится понятно, что его слова были неискренними. Они и не могут быть искренними, поскольку человек не может на полном серьёзе такое про себя сказать. Вновь руки скрестил. Бесконечные противоречия. Внешняя открытость при внутренней закрытости. Руки идут вправо — влево, открыл — закрыл, он водит ими в воздухе», — сказал Гущин «Чемпионату».

Ранее психолог назвал слова Карпина об уходе из сборной желанием уйти от ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить