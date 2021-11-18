Комбаров назвал оптимального соперника для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

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Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров высказался о возможных соперниках национальной команды в стыковых матчах на чемпионате мира — 2022.
Комбаров назвал оптимального соперника для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Все матчи будут очень тяжёлыми. Наверное, желательно чтобы россияне играли с Северной Македонией. Стыковые матчи состоятся из двух игр, потому надо готовиться к очень тяжёлым матчам. Украина? Какой попадется соперник, такой попадётся. Давайте отделять спорт от политики», — приводит слова Комбарова Metaratings.ru.

В конце марта 2022 года сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах. В первой игре соперником коллектива Валерия Карпина могут стать представители Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 26 ноября.

Ранее Петржела назвал Россию одной из лучших команд в стыках.

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