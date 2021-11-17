Петржела: Россия — одна из самых лучших команд в стыках

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от выступления сборной России в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

«Все команды в этих матчах очень сильные. Думаю, что Россия — одна из самых лучших команд в стыках. Очень хочу, чтобы сборная России сыграла именно с Чехией! Если такое будет, то Россия будет играть дома, значит, она будет фаворитом в данной паре. Но сами по себе эти команды равны. Домашняя игра будет результативной. Для меня этот матч был бы очень интересным», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 26 ноября.

Ранее Пономарёв заявил, что если Карпин всё-таки уйдёт, то ему этого не простят.