Пономарёв: если Карпин всё-таки уйдёт, ему этого не простят

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Даже Карпин сомневается, будет он работать в сборной или нет. Как можно делать такое заявление перед ответственными матчами? Как же ему команда будет доверять? Вот он сделал такое заявление, останется, будет делать установку ребятам, в которых он сам не верит. Куда ж это годится? Но если он всё-таки уйдёт, ему этого не простят: ни ребята, ни Россия», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды допустил, что покинет занимаемую должность.

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