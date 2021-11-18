Экс-футболиста «Шальке» и его жену приговорили к тюремному сроку за инсценировку смерти

Бывшего игрока немецкого футбольного клуба «Шальке» Янника Камба и его жену Кристину осудили по делу о мошенничестве.

Как сообщает Bild, спортсмена и его супругу приговорили к трём годам и десяти месяцам тюрьмы по делу об инсценировке смерти футболиста для получения страховки на сумму €4 млн.

При этом паре отказали в страховании на данную сумму, но жене Камба всё же выплатили €1,2 млн. Прокурор, в свою очередь, убеждён, что Кристина и Янник вместе планировали инсценировку смерти и раздел суммы, однако поссорились. Сторона обвинения требовала для них 4,5 года лишения свободы.

Адвокат игрока при этом опровергает все обвинения, жена спортсмена тоже говорит о своей невиновности.

В 2016 году появилась информация, что конголезец скончался в результате автомобильной катастрофы у себя на родине.

Ранее сообщалось, что россиянин Ярослав Михайлов забил мяч за «Шальке» в матче Кубка Германии.