Экс-футболиста «Шальке» и его жену приговорили к тюремному сроку за инсценировку смерти

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Бывшего игрока немецкого футбольного клуба «Шальке» Янника Камба и его жену Кристину осудили по делу о мошенничестве.
Экс-футболиста «Шальке» и его жену приговорили к тюремному сроку за инсценировку смерти
  • Reuters
  • © Michaela Rehle

Как сообщает Bild, спортсмена и его супругу приговорили к трём годам и десяти месяцам тюрьмы по делу об инсценировке смерти футболиста для получения страховки на сумму €4 млн.

При этом паре отказали в страховании на данную сумму, но жене Камба всё же выплатили €1,2 млн. Прокурор, в свою очередь, убеждён, что Кристина и Янник вместе планировали инсценировку смерти и раздел суммы, однако поссорились. Сторона обвинения требовала для них 4,5 года лишения свободы.

Адвокат игрока при этом опровергает все обвинения, жена спортсмена тоже говорит о своей невиновности.

В 2016 году появилась информация, что конголезец скончался в результате автомобильной катастрофы у себя на родине. 

Ранее сообщалось, что россиянин Ярослав Михайлов забил мяч за «Шальке» в матче Кубка Германии.

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