«Все его слова можно опровергнуть»: бывшая супруга экс-футболиста «Шальке» рассказала RT об инсценировке его гибели

Месяц назад немецкие СМИ опубликовали сенсационную новость: экс-футболист «Шальке» Хианник Камба, считавшийся погибшим в автокатастрофе в Конго в 2016 году, жив. Его бывшую супругу Кристину фон Градовски подозревают в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа для получения страховых выплат в размере €1,2 млн. Сейчас в отношении женщины проводится расследование, сам Камба, вернувшийся в Германию, проходит по делу свидетелем. В эксклюзивном интервью RT бывшая жена футболиста рассказала свою версию «гибели» мужа и его «воскрешения».

В январе 2016 года немецкие СМИ рассказали о гибели футболиста Хианника Камбы. Сообщалось, что воспитанник «Шальке», с 2008-го игравший в клубах низших дивизионов Германии, разбился на машине во время поездки в Конго.

Клуб «Хюлс», за который тогда выступал Камба, выразил официальные соболезнования его родственникам, а супруга защитника Кристина фон Градовски получила по страховке €1,2 млн после гибели мужа.

Однако 4 мая 2020 года издание Bild сообщило сенсационную новость: 33-летний Камба, якобы погибший в автомобильной катастрофе, живёт в немецком регионе Рур. По данным СМИ, немецкая прокуратура подозревает его бывшую жену в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа для получения страховки.

Сам конголезец проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Прокуроры выяснили, что в 2018 году футболист обращался в посольство Германии в Киншасе с заявлением, что сообщения о его смерти не соответствуют действительности. По его словам, во время поездки на родину он оказался в глуши один без документов, денег и телефона, а затем почти два года добирался до столицы страны. По мнению Хианника Камбы, его жена могла воспользоваться этим случаем, чтобы получить страховку.

RT удалось связаться с бывшей супругой футболиста. В эксклюзивном интервью она рассказала свою версию «гибели» мужа и его «воскрешения».

— Кристина, когда вы познакомились со своим мужем?

— Это было в 2008 году. На тот момент у меня уже был ребёнок от первого брака. Прожив три года вместе, мы с Хианником расписались. На этом настоял мой сын, он просто обожал его. Хианник всегда был очень сложным человеком, но ради сына мы старались держаться.

— Как вы узнали, что муж «погиб»?

— В 2015 году Камба в первый раз полетел к себе на родину в Конго, чтобы разузнать, как устроен бизнес по продаже леса. Многие там на этом очень хорошо зарабатывали. Вернулся из Конго он совсем другим человеком: переехал в другую спальню, всегда закрывался, если разговаривал по телефону. Я даже подумала, что он нашёл другую.

1 января 2016-го Хианник поехал в Африку ещё раз, а восьмого мне позвонила какая-то женщина, которая представилась его матерью и на ломаном немецком сказала, что он погиб в автокатастрофе.

Это сообщение повергло меня в настоящий шок: муж всегда говорил, что у него нет родителей.

— Что было дальше?

— После этого звонка я обратилась в страховую компанию, чтобы организовать похороны. На супруга была оформлена страховка на случай его смерти. Через посольство Германии в Киншасе я получила пакет документов, подтверждающих его гибель. Страховая компания год проверяла их подлинность и после этого выплатила мне крупную сумму в размере €1,2 млн.

Деньги, которые я получила по страховке, сначала лежали на моём счету. Потом я купила квартиру, много потратила на ремонт. Были и другие расходы: я помогла своей семье, оплатила права брату с сестрой, отремонтировала маме квартиру. В итоге на счету осталось около €600 тыс. Помимо денег от страховой компании, я получала от города ещё так называемые вдовьи деньги в размере €1,5 тыс. в месяц. Хоронить Хианника мне так и не пришлось: выяснилось, что его якобы похоронили там, в Африке, сразу же после гибели. Там у них так принято, потому что слишком жаркая погода.

© Фото из личного архива

— Как вы узнали, что муж жив?

— 2 апреля 2019 года в мою квартиру с обыском вломились пятеро полицейских. На вопрос: «В чём дело?» — они ответили, что мой муж жив, а против меня ведётся следствие.

Как мне удалось выяснить потом, в 2018 году Камба обратился в посольство Германии в Конго и сообщил, что сообщения о его смерти лживы, и обвинил меня в подделке свидетельства о его смерти с целью обогащения.

Хианник вернулся в Германию этой весной и теперь проходит единственным свидетелем по уголовному делу о мошенничестве со страховыми выплатами и подделке документов.

На все мои счета и имущество наложен арест, изъяты все компьютеры и телефоны. За это время мы с Хианником виделись всего один раз на допросе.

— Какова его версия событий?

— Он утверждает, что в январе 2016 года вместе с матерью поехал в джунгли в маленькую глухую деревню, где однажды утром проснулся один без денег, документов и телефона. Почти два года он добирался до Киншасы.

После того как он вернулся домой, его тётя сообщила, что мать умерла. Но перед смертью призналась, что всё это она подстроила вместе со мной.

Но это же полный абсурд. В его рассказе многое не сходится, каждое слово можно опровергнуть.

— Расскажите о самых очевидных нестыковках в его версии.

— Во-первых, как можно добираться из джунглей обратно домой почти два года, если на дорогу туда ушло несколько дней? Во-вторых, мы с ним всё время созванивались тогда, ни о какой поездке он не рассказывал. В-третьих, если посчитать время в пути, то получается, что на месте в этой деревне они были 9 января, а его мать звонила мне восьмого. И, наконец, я не знаю ни французского, ни тем более их местного языка. Как в таком случае я могла сговориться с его матерью, если даже не знала о её существовании?

Более того, подчеркну ещё раз, что документы я получила через посольство и их подлинность проверяла страховая компания.

Странно и то, что, оставшись без документов и связи, он при первой возможности не обратился в полицию. На вопрос, почему он этого не сделал, Хианник ответил: «Не знаю, не догадался».

— А у вас ни разу не возникало впечатления после сообщения о смерти мужа, что он всё-таки жив? Может, с вами происходили какие-то странные вещи?

— Спустя некоторое время после отъезда мужа в Африку я обнаружила, что из квартиры пропало золото. А после сообщения о гибели супруга мне стали поступать странные голосовые сообщения из Африки с оскорблениями и угрозами забрать ребёнка. Голос был похож на голос Хианника, а на всех вызовах стояли его старые фотографии.

Мы поехали с моей мамой в полицию. В участке я хотела показать голосовые сообщения на телефоне, а полицейские посмеялись над нами и посоветовали пойти домой и попить чаю для успокоения. В конце концов я решила, что это кто-то издевается, и заблокировала все номера, с которых приходили сообщения.

— Как ведёт себя сейчас страховая компания?

— Она теперь заявляет, что людям, которые участвовали в этом процессе, нельзя было доверять, и требует от меня вернуть деньги. Конечно, им невыгодно признавать, что они ошиблись. Это же крупная компания, они не хотят опозориться. В рамках следствия показания давал страховой агент, который подтвердил, что часто бывал у нас дома и что оформления страховки хотел только мой муж, а не я. Да и подпись его на документах стоит.

— Что говорят ваши адвокаты?

— Они уверены, что, если бы были доказательства против меня, суд давно бы состоялся. Ведь полицейские пришли ко мне в апреле 2019-го. Ещё год до этого они за мной наблюдали. Получается, у них нет никаких доказательств, а это всё просто какое-то издевательство надо мной. На данный момент расследование этого уголовного дела продолжается.

— Как вы реагируете на то, что вся эта история с вами вылилась в прессу?

— За мной всюду ходят репортёры. А я не люблю даже простые фотографии делать. Многие издания ещё до суда обвинили во всём меня. Один только репортёр из Bild писал мне, что не верит во всю эту историю. По его мнению, здесь что-то не так, да и люди не выглядят так хорошо после четырёх лет скитаний по джунглям. А у супруга сейчас такой внешний вид, словно он вернулся с отдыха, а не из джунглей.