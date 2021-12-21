Опубликовано видео конфликта с участием Соловьёва

В сети появился видеоролик конфликта и начала драки с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва в Москве.

«Братишка, он — олимпийский чемпион, он за нас выступал. Он за нас», — слышна речь на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Baza.

Уточняется, что полицейские задержали 18-летнего Владислава Смирнова и его ровесника Владислава Яковцева. Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову.

Соловьёв помещён в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Соловьёв становился победителем и серебряным призёром Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призёром чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

Ранее известная певица и телеведущая Ольга Бузова, бывшая партнёрша Соловьёва по телешоу «Ледниковый период», прокомментировала избиение олимпийского чемпиона Сочи по фигурному катанию.