Бузова — об избиении Соловьёва: Дима — настоящий мужчина и защитник своей девушки

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, бывшая партнёрша Дмитрия Соловьёва по телешоу «Ледниковый период», прокомментировала избиение олимпийского чемпиона Сочи по фигурному катанию.

«Я знаю, что Дима — настоящий мужчина, он проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Я в полном шоке от случившегося», — цитирует её РИА Новости.

Бузова призналась, что написала Соловьёву слова поддержки, а также пожелала ему скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что постоянно находится на связи с командой фигуриста и готова в любой момент оказать ему необходимую помощь.

Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Соловьёв помещён в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.

Ранее бывшая партнёрша Соловьёва Екатерина Боброва прокомментировала избиение победителя и серебряного призёра Олимпийских игр в танцах на льду.