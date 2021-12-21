Боброва — об избиении Соловьёва: меня эта информация повергла в шок

Бывшая партнёрша фигуриста Дмитрия Соловьёва Екатерина Боброва прокомментировала избиение победителя и серебряного призёра Олимпийских игр в танцах.

«Меня эта информация повергла в откровенный шок. На самом деле, это страшно, когда такое происходит с твоим близким человеком. Я все свои силы и энергию посылаю Диме для его скорейшего выздоровления», — цитирует Боброву РИА Новости.

Она дала понять, что все три хулигана, которые нанесли фигуристу телесные повреждения, должны быть наказаны по всей строгости закона.

«В нашей жизни такого не должно происходить. Это страшно», — подчеркнула Боброва.

Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Соловьёв помещён в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об избиении победителя Игр в Сочи фигуриста Дмитрия Соловьёва.