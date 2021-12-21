Ягудин — об избиении Соловьёва: страшно, что такие вещи до сих пор происходят

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об избиении победителя Игр в Сочи фигуриста Дмитрия Соловьёва.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XIX веке. Дима — один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Ягудин сообщил, что узнал о случившемся из СМИ. Он пожелал Соловьёву скорейшего выздоровления.

«Всячески желаю ему здоровья и выкарабкаться из этой ситуации», — сказал он.

Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.

Ранее Сидорова рассказала о самочувствии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, которого избили ночью в Москве.