Ягудин — об избиении Соловьёва: страшно, что такие вещи до сих пор происходят
- РИА Новости
«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XIX веке. Дима — один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти», — цитирует Ягудина РИА Новости.
Ягудин сообщил, что узнал о случившемся из СМИ. Он пожелал Соловьёву скорейшего выздоровления.
«Всячески желаю ему здоровья и выкарабкаться из этой ситуации», — сказал он.
Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.
Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.
Ранее Сидорова рассказала о самочувствии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, которого избили ночью в Москве.