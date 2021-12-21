Ягудин — об избиении Соловьёва: страшно, что такие вещи до сих пор происходят

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об избиении победителя Игр в Сочи фигуриста Дмитрия Соловьёва.
Ягудин — об избиении Соловьёва: страшно, что такие вещи до сих пор происходят
  • РИА Новости

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XIX веке. Дима — один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Ягудин сообщил, что узнал о случившемся из СМИ. Он пожелал Соловьёву скорейшего выздоровления.

«Всячески желаю ему здоровья и выкарабкаться из этой ситуации», — сказал он.

Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.

Ранее Сидорова рассказала о самочувствии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, которого избили ночью в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить