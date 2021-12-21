Двое подозреваемых в избиении Соловьёва доставлены в отдел полиции

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В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва доставлены в отдел полиции в Москве.
Двое подозреваемых в избиении Соловьёва доставлены в отдел полиции
  • РИА Новости

21 декабря поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставлен мужчина с ушибами и иными травмами. Он рассказал, что его избили неизвестные, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники полиции по горячим следам недалеко от места происшествия задержали хулиганов.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Соловьёв помещён в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Соловьёв становился победителем и серебряным призёром Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призёром чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

Ранее известная певица и телеведущая Ольга Бузова, бывшая партнёрша Соловьёва по телешоу «Ледниковый период», прокомментировала избиение олимпийского чемпиона Сочи по фигурному катанию.

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