Выступление Загитовой и Медведевой и возможная отмена Игр: о чём говорили перед стартом ЧР по фигурному катанию

Руководство ФФККР пообщалось с журналистами за день до начала чемпионата России в Санкт-Петербурге. По мнению главы федерации Александра Горшкова, на участниках лежит особая ответственность, поскольку по результатам турнира будет сформирован костяк сборной на Олимпийские игры в Пекине. Функционер также высказался о шансах получившей травму Алёны Косторной попасть на Олимпиаду. В свою очередь, генеральный директор Александр Коган порадовал болельщиков новостью об участии в показательных выступлениях Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Чемпионат России по фигурному катанию, стартующий в Санкт-Петербурге в четверг, станет ярким завершением уходящего года. Вместе с тем по результатам турнира будет сформирован состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пекине, что придаёт ему особую значимость.

За день до начала первенства страны с журналистами пообщалось руководство ФФККР в лице президента Александра Горшкова и генерального директора Александра Когана. Глава федерации особенно отметил место проведения ЧР, назвав Северную столицу колыбелью отечественного фигурного катания.

«Чемпионат России перед Олимпиадой несёт особую ответственность. Уверены, он должен пройти на самом высоком уровне. Что касается участников, заявлены 18 девушек, 18 мужчин, 14 танцевальных дуэтов и 12 пар. За последнее время внесено одно изменение в состав: вместо Анастасии Гуляковой выступит Арина Онищенко. Значимость петербуржских спортсменов в составе команды вам известна», — подчеркнул президент ФФККР.

В свою очередь Коган рассказал, куда направят деньги, вырученные от продажи билетов. По его словам, они будут потрачены на нужды сборной, в частности перелёт в Китай на ОИ.

«Все вырученные средства… останутся для покрытия затрат оргкомитета. Деньги, которые федерация получает от спонсоров, также уходят на покрытие тех затрат, которые уже есть или последуют в ближайшем будущем для членов сборных. Мы понимаем, сколько придётся потратить на дополнительные перелёты в Пекин. Практически все деньги с чемпионата России уйдут на это. Будут чартерные перелёты, которые стоят немало», — объяснил функционер.

Между тем болельщики вряд ли пожалеют о тратах, ведь, помимо выхода на лёд сильнейших фигуристов страны, их ждёт приятный сюрприз. Речь об участии в показательных выступлениях олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Горшков также прямо заявил: основной костяк сборной будет сформирован по итогам первенства страны.

«Первый старт после ЧР — чемпионат Европы… Его результаты могут повлиять, но надеюсь, этого не произойдёт и спортсмены, которые завоюют право участвовать в первенстве континента, отправятся и на Олимпийские игры», — рассказал президент ФФККР.

Он также посмеялся над слухами, согласно которым Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Анна Щербакова гарантированно отправятся на Олимпиаду в Пекине.

«Это полнейший бред. Вы хорошо помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: «Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите». Впечатление то же самое. Не представляю, откуда могла взяться такая информация», — удивился руководитель федерации.

Кроме того, Коган ответил на вопрос, возможно ли попадание в ростер фигуристов, имён которых изначально не оказалось в расширенном списке Министерства спорта России.

«Список составляется сборной и утверждается Минспортом на определённый период времени. В нём происходят изменения, например, по итогам Универсиады, которую отменили. Списки, опубликованные на сайте Минспорта, составлялись на текущий сезон. Любой спортсмен, который покажет в Санкт-Петербурге соответствующий для включения в сборную результат для участия в крупнейших соревнованиях, будет введён в этот состав», — объяснил гендиректор ФФККР.

Также по теме Ослабленная конкуренция: что означает для сборной отказ Косторной от участия в чемпионате России по фигурному катанию Алёна Косторная не сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию из-за перелома кисти. Она стала уже третьей спортсменкой...

А Горшков намекнул, что вероятность поездки на ОИ Алёны Косторной, получившей серьёзную травму руки, крайне мала, поскольку она пропустит первенство страны и чемпионат Европы.

«Преждевременно говорить, есть ли у неё шансы. Но не знаю, как должна сложиться ситуация, чтобы что-то могло измениться», — заявил функционер.

Не могли у руководителей федерации не спросить и о возможном переносе или отмене Олимпиады в Пекине. По мнению обоих, думать об этом не стоит, а Игры, скорее всего, состоятся в срок.

«Знаем о попытках политического бойкота со стороны определённых стран. Если ничего сверхъестественного не произойдёт, Олимпиада состоится в срок. Это важно для Китая и всего мирового спортивного сообщества», — отметил Горшков.

В свою очередь, Коган подчеркнул, что ФФККР находится в постоянном контакте с Министерством спорта, ОКР и оргкомитетом ОИ в Пекине.

«Понимаем, что условия будут более жёсткими, чем на Играх в Токио. Готовы к этому. Не дело спортсменов обсуждать возможный перенос и думать о нём. Любые переносы — вред для атлетов и организаций. Уверен, Олимпиада пройдёт в полном объёме и в запланированные сроки», — заключил функционер.

Подняли на пресс-конференции и ещё одну активно обсуждаемую тему — предложение Норвегии повысить возрастной ценз в фигурном катании: одиночное катание — с 17 лет, а танцы на льду и соревнования спортивных пар — с 16. Горшков раскритиковал эту идею и назвал аргументы скандинавов неубедительными.

«Наводит на мысль, что всё притянуто за уши. Надо отдать должное — это популистское, по сути, предложение может быть интересно многим странам... Мы категорически против. Аргументы притянуты за уши. Наша федерация неоднократно выступала против данного предложения, на предстоящем конгрессе сделаем всё возможное, чтобы сохранить существующие правила по возрасту», — подчеркнул президент ФФККР.

А по мнению Когана, внеся такие изменения, международная федерация рискует нанести удар не только по россиянам, но и по членам других команд.

«На прошлом чемпионате Европы 50% участников не исполнилось 17 лет. Что же, выходит, у многих стран не будет представителей? Наконец, зрители любят соревнования, в скейтборде на ОИ в Токио чемпионам было по 13 лет. Считаю, неправильно ограничивать спорт. Напротив, нужно уравнять права и возможности мужчин и женщин. Длительность уже уравняли. Почему женщины не могут исполнять четверные прыжки в короткой программе? Возможно, это бы привлекло внимание молодёжи», — объяснил функционер.