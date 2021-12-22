Загитова и Медведева выступят с показательными номерами на чемпионате России

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на национальном первенстве в Санкт-Петербурге.
Загитова и Медведева выступят с показательными номерами на чемпионате России
  • РИА Новости

«Мы будем проводить показательные выступления всех призёров, победителей и тех, кто занял четвёртые и пятые места. В показательных также примут участие Евгения Медведева и Алина Загитова», — приводит слова генерального директора Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Когана.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а Медведева — серебряной призёркой. Обе спортсменки в этом сезоне не участвовали в соревнованиях.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как ставила условие, чтобы мама Загитовой не жила в Москве до завоевания олимпийской медали.

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