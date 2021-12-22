Тутберидзе: было условие, что мама Загитовой не будет жить в Москве до олимпийской медали
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«Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали, — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она выигрывала чемпионаты Европы и первенство мира в 2018 и 2019 годах. В декабре 2019-го спортсменка объявила, что приостановила профессиональную карьеру.
Ранее Тутберидзе объяснила, почему бы не пригласила чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву в свою группу.