Тутберидзе: было условие, что мама Загитовой не будет жить в Москве до олимпийской медали

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношениях своей подопечной Алины Загитовой со своей мамой.
Тутберидзе: было условие, что мама Загитовой не будет жить в Москве до олимпийской медали
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали, — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она выигрывала чемпионаты Европы и первенство мира в 2018 и 2019 годах. В декабре 2019-го спортсменка объявила, что приостановила профессиональную карьеру. 

Ранее Тутберидзе объяснила, почему бы не пригласила чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву в свою группу.

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