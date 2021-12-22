Тутберидзе: было условие, что мама Загитовой не будет жить в Москве до олимпийской медали

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношениях своей подопечной Алины Загитовой со своей мамой.

«Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали, — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она выигрывала чемпионаты Европы и первенство мира в 2018 и 2019 годах. В декабре 2019-го спортсменка объявила, что приостановила профессиональную карьеру.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему бы не пригласила чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву в свою группу.