Тутберидзе объяснила, почему бы не пригласила Туктамышеву в свою группу

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не пригласила бы в свою группу чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву.
Тутберидзе объяснила, почему бы не пригласила Туктамышеву в свою группу
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«В своё время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила её к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — приводит слова Тутберидзе ТАСС со ссылкой на Первый канал.

25-летняя Туктамышева с 2011 года занимается под руководством заслуженного тренера Алексея Мишина.

В этом сезоне Туктамышева завоевала серебряные медали на этапах Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии. 

Ранее американский журналист выразил сомнение, что Косторная продержится у Тутберидзе четыре года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить