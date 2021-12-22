Тутберидзе объяснила, почему бы не пригласила Туктамышеву в свою группу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не пригласила бы в свою группу чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву.

«В своё время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила её к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — приводит слова Тутберидзе ТАСС со ссылкой на Первый канал.

25-летняя Туктамышева с 2011 года занимается под руководством заслуженного тренера Алексея Мишина.

В этом сезоне Туктамышева завоевала серебряные медали на этапах Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии.

Ранее американский журналист выразил сомнение, что Косторная продержится у Тутберидзе четыре года.