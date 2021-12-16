Американский журналист сомневается, что Косторная продержится у Тутберидзе четыре года

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал желание российской фигуристки Алёны Косторной выступать ещё четыре года.

«Алёна Косторная заверила нас, что хочет соревноваться ещё четыре года. Даже несмотря на то что фигуристка без тройного акселя и четверных, в любом случае не продержится и четырёх минут с тренерами Тутберидзе», — сказал Лис в своём подкасте.

Он добавил, что Косторная находится в постоянном конфликте со своими тренерами.

Напомним, что фигуристка получила травму кисти правой руки на тренировке. Из-за повреждения она пропустит чемпионат России, где пройдёт отбор на Олимпиаду. Косторная призналась, что останется в спорте на ещё один олимпийский цикл.

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