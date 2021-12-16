Американский журналист сомневается, что Косторная продержится у Тутберидзе четыре года

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Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал желание российской фигуристки Алёны Косторной выступать ещё четыре года.
Американский журналист сомневается, что Косторная продержится у Тутберидзе четыре года
  • РИА Новости

«Алёна Косторная заверила нас, что хочет соревноваться ещё четыре года. Даже несмотря на то что фигуристка без тройного акселя и четверных, в любом случае не продержится и четырёх минут с тренерами Тутберидзе», — сказал Лис в своём подкасте.

Он добавил, что Косторная находится в постоянном конфликте со своими тренерами.

Напомним, что фигуристка получила травму кисти правой руки на тренировке. Из-за повреждения она пропустит чемпионат России, где пройдёт отбор на Олимпиаду. Косторная призналась, что останется в спорте на ещё один олимпийский цикл.

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