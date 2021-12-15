Роднина отреагировала на включение Трусовой в список участников ЧР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала включение Александры Трусовой в список участников чемпионата России.

«Замечательно. Если Трусова примет участие в чемпионате России — хорошая новость. Чемпионат России — это отборочные соревнования, по итогам которых формируется состав сборной», — цитирует Роднину «Чемпионат».

При этом она добавила, что рано о чём-то говорить, нужно дождаться самих соревнований.

Напомним, что Трусова на старте сезона получила травму ноги, из-за которой снялась с этапа Гран-при в Японии. Она успела выиграть Skate America.

На национальном первенстве не выступят Алёна Косторная и Дарья Усачёва из-за травм.

Ранее сообщалось, что Трусова включена в список участников чемпионата России.