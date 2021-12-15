Трусова включена в список участников чемпионата России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года Александра Трусова вошла в список участников на чемпионат России по фигурному катанию.

«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше сообщить ничего не могу», — заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Напомним, что фигуристка получила травму ноги на старте сезоне. После победы на Skate America Трусова снялась с этапа Гран-при в Японии.

Стало известно, что Алёна Косторная и Дарья Усачёва не выступят на чемпионате России из-за травм.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы проведут предолимпийский сбор в Красноярске с 22 января.