Стало известно, когда российские фигуристы проведут предолимпийский сбор

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда начнётся предолимпийский сбор национальной команды.
Стало известно, когда российские фигуристы проведут предолимпийский сбор
  • РИА Новости

«22 января 2022 года наша команда вылетает в Красноярск на заключительный этап подготовки к Олимпийским играм», — цитирует Горшкова РИА Новости.

С 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России, по итогам которого определятся кандидаты на участие в Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские лыжники пройдут подготовку к Олимпиаде в Италии.

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