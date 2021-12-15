Стало известно, когда российские фигуристы проведут предолимпийский сбор

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда начнётся предолимпийский сбор национальной команды.

«22 января 2022 года наша команда вылетает в Красноярск на заключительный этап подготовки к Олимпийским играм», — цитирует Горшкова РИА Новости.

С 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России, по итогам которого определятся кандидаты на участие в Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские лыжники пройдут подготовку к Олимпиаде в Италии.