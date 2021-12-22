В ФФККР назвали бредом слух, что Туктамышева, Валиева и Щербакова поедут на Игры

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Анна Щербакова точно отправятся на Олимпиаду в Пекине.

«Это полнейший бред. Вы же помните фразу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «У меня такое впечатление, что вы бредите». Вот тут примерно то же самое. Честно, даже не могу представить, откуда это», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

По его словам, состав на Олимпиаду определится благодаря результатам на чемпионате России, также на состав может повлиять чемпионат Европы.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.