Леонова: Валиева сейчас непробиваемая, но ЧР выиграет тот, у кого выдержат нервы

Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

По её словам, она ждёт достойных прокатов от всех спортсменов, а также уверена, что многие спортсмены подойдут в хорошей форме к старту.

«Если Туктамышева будет кататься так же, как в сезоне, то должна быть в тройке и претендентом на ОИ. Сложно предсказать, кто из девушек выиграет, все ошибаются. Конечно, на данный момент Валиева непробиваемая и стабильная, но посмотрим, что будет. У кого выдержат нервы, тот и выиграет», — цитирует Леонову «Чемпионат».

В мужском катании же она отдаёт предпочтение группе тренера Евгения Рукавицына.

«Буду болеть за наших парней: Макара Игнатова, Диму Алиева. Надеюсь, что они соберутся и покажут достойные прокаты», — добавила Леонова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее Александр Энберт предположил, кто из российских фигуристок попадёт на ОИ-2022.