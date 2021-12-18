Энберт предположил, кто из российских фигуристок попадёт на ОИ-2022

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Российский фигурист, ранее выступавший в паре с Натальей Забияко, Александр Энберт назвал тройку фаворитов на участие в Олимпиаде.
Энберт предположил, кто из российских фигуристок попадёт на ОИ-2022
  • AP

«У Валиевой мировые рекорды, она явный лидер после серии Гран-при. Щербакова тоже показала высокие баллы. А вот с третьим местом… У Трусовой и Туктамышевой почти одинаковые баллы», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что болеет в этой дуэли за Елизавету Туктамышеву.

Напомним, что на чемпионате России определится тройка кандидатов на Олимпийские игры в Пекине. Алёна Косторная и Дарья Усачёва снялись с турнира из-за травм.

Ранее Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате Франции.

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