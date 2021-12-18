Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате Франции

Танцевальная пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Франции с мировым рекордом.

По итогам ритм-танца танцоры получили 94,48 балла. Этот результат является мировым рекордом (90,03). При этом он не будет засчитан, так как национальные соревнования не учитываются.

Напомним, что Пападакис и Сизерон являются четырёхкратными чемпионами Франции.

Они также рассказали, что были разочарованы отменой финала Гран-при, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря.

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