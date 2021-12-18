Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате Франции

Короткая ссылка
Танцевальная пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Франции с мировым рекордом.
Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате Франции
  • AP

По итогам ритм-танца танцоры получили 94,48 балла. Этот результат является мировым рекордом (90,03). При этом он не будет засчитан, так как национальные соревнования не учитываются.

Напомним, что Пападакис и Сизерон являются четырёхкратными чемпионами Франции.

Они также рассказали, что были разочарованы отменой финала Гран-при, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее Косторная радикально сменила цвет волос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить