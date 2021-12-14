Ослабленная конкуренция: что означает для сборной отказ Косторной от участия в чемпионате России по фигурному катанию

Алёна Косторная не сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию из-за перелома кисти. Она стала уже третьей спортсменкой из группы Этери Тутберидзе, получившей серьёзную травму в этом сезоне. Отказ от турнира в Санкт-Петербурге почти гарантированно означает для чемпионки Европы пропуск Олимпийских игр, так как её результаты в этом году не позволяют включить спортсменку в команду без отбора. Её отсутствие на национальном первенстве также ослабит конкуренцию в борьбе за медали и путёвки в сборную.

Чемпионат России по фигурному катанию в этом году понёс ещё одну значимую потерю: Алёна Косторная не сможет выступить на соревнованиях, которые пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Причиной стала травма.

Эту новость одной строчкой сообщила Федерация фигурного катания на коньках России без каких-либо подробностей. Чуть позже генеральный директор Александр Коган рассказал, что Косторная выбыла как минимум на три недели, так что вернуться на лёд она сможет только после Нового года.

«Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма. На сколько выбыла? Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно — на 20 дней», — цитирует Когана РИА Новости.

По информации телеканала «Матч ТВ», Косторная сломала левую кисть. Ей наложили гипс, который нужно будет носить ещё несколько дней. Тренерский штаб и врачи приняли совместное решение отказаться от участия в чемпионате России. Сама спортсменка отказалась комментировать произошедшее, заявив «Спорт-Экспрессу», что ей «запрещено».

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что не исключает, что Косторная будет вынуждена завершить карьеру. Также он предположил, каким образом спортсменка могла заработать такую травму.

«Конечно, боль на сердце от таких новостей. Очень переживаю за всех спортсменов, а особенно обидно за нашу милую Алёну. Жаль, что не получилось триумфального возвращения домой, но это его величество спорт, никто не застрахован. Не знаю, почему так произошло. Может, переусердствовала где-то, а тренерский штаб недоглядел. Но все спортсмены через это проходят. Алёне будет очень сложно эмоционально пережить этот момент. Может ли она закончить карьеру после произошедшего? Всё может быть, но я верю в лучшее. Пусть Алёна вернётся ещё сильнее!» — сказал Лайшев Sport24.

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На соревнованиях в Санкт-Петербурге Косторная должна была стать если не претенденткой на медали и олимпийские путёвки, то по крайней мере одной из самых заметных участниц, которую болельщики с нетерпением ждали. В этом сезоне ученица Этери Тутберидзе добилась определённого прогресса и вновь включила в свои программы тройной аксель. Пока что Косторной не удавалось выполнить этот прыжок идеально, но она была к этому близка, допуская лишь небольшие недокруты.

Текущий сезон складывался для 18-летней фигуристки не так здорово, как дебютный взрослый, когда она без четверных прыжков била мировые рекорды и выиграла чемпионат Европы, но определённо лучше, чем предыдущий, который она проводила под руководством Евгения Плющенко. Косторная дважды выигрывала медали на этапах Гран-при и отобралась в финал, который, к сожалению, был отменён.

Лучшая оценка Косторной в этом сезоне составила 221,85 балла — это шестой результат среди потенциальных участниц чемпионата России. Шансов на то, чтобы стать призёром чемпионата страны и оказаться в олимпийской сборной, у спортсменки было немного. Но если бы она довела до совершенства тройной аксель и улучшила свои новые программы, то оказалась бы совсем близка к пьедесталу почёта.

К тому же в этом сезоне травмы буквально преследуют фигуристок из группы Тутберидзе. Первой пострадала Александра Трусова, у которой произошёл стрессовый перелом стопы. Она выиграла с ним этап Гран-при в США, но затем отказалась от выступлений и не отобралась на финальный турнир. Пока что Трусова надеется приехать на чемпионат России, что подтвердила Первому каналу.

Однако точно в нём не примет участия Дарья Усачёва. У неё месяц назад произошёл отрыв связки внутренней мышцы в зоне роста бедренной кости, из-за чего ей придётся долго восстанавливаться.

Впрочем, как показывает история, отказ от участия в чемпионате России ещё не обязательно становится препятствием для попадания в сборную. Похожая ситуация произошла четыре года назад, когда Евгения Медведева из-за травмы пропустила отбор в олимпийскую команду. Однако она всё равно вошла в тройку участниц и стала двукратной серебряной призёркой Игр в Пхёнчхане.

Но Медведева при этом была одной из сильнейших фигуристок планеты, что подтверждалось двумя титулами чемпионки мира. У Косторной всё же нет такого послужного списка, чтобы рассчитывать на исключение, поэтому после пропуска чемпионата России она уже вряд ли выступит на крупных турнирах во второй половине сезона. Ей остаётся только надеяться на участие в чемпионате мира, от которого многие россиянки могут отказаться по причине усталости.