«Волосы не рвём, их и так мало»: в России спокойно отнеслись к отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Японии

Финал Гран-при по фигурному катанию перенесён на конец сезона. Из-за новых ограничительных мер в Японии турнир оказалось очень сложно организовать даже в формате «пузыря». При этом вариант с проведением соревнований в другой стране не рассматривался, поскольку до их начала осталось слишком мало времени. В России тренеры и специалисты спокойно отнеслись к данному решению ISU: теперь все будут готовиться к чемпионату страны.

Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке, который должен был состояться с 9 по 12 декабря. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в мире: с 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Изначально планировалось проведение турнира в формате «пузыря». Однако, как говорится в сообщении на официальном сайте ISU, из-за карантинных мер, вопросов безопасности и логистики это оказалось невероятно сложно, поэтому было принято решение перенести соревнования на конец сезона.

Таким образом, большому числу российских фигуристов придётся пересматривать подготовку к главным стартам сезона. В Осаке должны были выступить Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алёна Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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Как отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, ISU принял правильное решение, поскольку здоровье спортсменов в олимпийский сезон важнее проведения турнира.

«Сейчас можно только выразить сожаление. Живём в такое сложное время, когда многие мероприятия, крупные форумы отменяются из-за эпидемиологической обстановки. Мы понимаем, сколько сил приложила Федерация конькобежного спорта Японии для организации финала в это сложное время, однако правительственное решение вряд ли можно обсуждать. Надеемся, что остальные мероприятия пройдут в соответствии с планами. Что касается подготовки спортсменов, наши профессиональные тренеры смогут грамотно выстроить работу с учётом произошедших изменений», — отметил Коган в интервью ТАСС.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила сожаление, что никто другой не захотел провести соревнования в намеченные даты.

«Весь мир охватила болезнь. Мы не можем влиять на это. Жаль, что никто не вызвался провести этот турнир у себя. И мы не проводим — у нас тоже есть болезнь, как и у всех», — заявила специалист.

До последнего сохранял надежду на перенос турнира в Россию двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По словам тренера, в нашей стране большое число городов способны принять соревнования — Сочи, Красноярск, Челябинск, Петербург, Москва.

«Мы, спортсмены, как солдаты. Нам скажут работать, мы работаем. Меня так в своё время готовил Алексей Мишин, я также стараюсь работать со своими подопечными. Жду полного решения от федерации. Надеюсь, в итоге будет перенос финала Гран-при. Может быть, в нашу страну», — сказал тренер в интервью «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что финал Гран-При не стали проводить в России из-за политических нюансов.

«Уже был случай, когда чемпионат мира переносили из Японии в Россию по причине аварии на атомной станции. Тогда он прошёл очень здорово. А финал Гран-при организовать даже проще. ISU с нами всегда хорошо сотрудничал, поэтому они знают, куда идти — Россия всегда готова прийти на помощь. Но, к сожалению, могут и не дать такую возможность из-за той же эпидемии. А также из-за политики. Пусть меня начнут опять закидывать помидорами, но таких прецедентов море», — приводит слова олимпийской чемпионки Sport24.

Впрочем, политика в данном случае роли не сыграла. По словам президента ФФКК Александра Горшкова, вариант переноса соревнований в Сочи или другой город не рассматривался, поскольку до старта финала Гран-При осталось меньше недели.

«Сами понимаете, что в течение двух дней всё это организовать невозможно. Поэтому и речи о смене места не идёт», — отметил специалист.

При этом, по мнению почётного президента ФФККР Валентина Писеева, на будущее ISU стоит задуматься о запасных вариантах проведения крупных соревнований.

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков признался, что отмена финала не стала для неожиданностью, поскольку слухи ходили давно и все ждали окончательного решения.

«Уже не первый турнир отменяется за эти два года, как появился коронавирус. Спортсмены расстраиваются, но это уже не является экстремальной ситуацией: отменялись чемпионат мира, чемпионат Европы и прочие серии Гран-при. Опасения за Олимпийские игры? Мы живём в таком мире, где они есть всегда. Фигуристам и тренерам остаётся работать, тренироваться и усиленно готовиться, а дальше будем ждать и следить, как складывается ситуация», — заявил Траньков.

А вот бывшая фигуристка в танцах на льду Екатерина Рублёва расстроена, что отмена помешает принять участие в финале юниорского турнира Софьи Тютюниной и Александру Шустицкому, которых она тренирует.

«Для молодых ребят это такой шанс повариться в одном котле, побывать в одном пространстве с действительно выдающимися спортсменами и, конечно, очень печально, что вирус отобрал у детей эту возможность. После таких мероприятий спортсмены всегда значительно вырастают — они смотрят, впитывают эту атмосферу, перенимают какой-то опыт. К сожалению, для нашего дуэта нынешний финал Гран-при был единственным шансом поучаствовать в соревнованиях такого плана, потому что в следующем году они уже перейдут во взрослое катание. Будем тренироваться, постараемся сохранить мотивацию. Впереди первенство страны, а также юниорский чемпионат мира, который, надеюсь, не будет отменён. Очень хотелось бы в нём поучаствовать. Поэтому заняться всегда есть чем», — посетовала Рублёва.

Заслуженный тренер России Тамара Москвина и вовсе не видит повода для расстройства из-за отмены турнира. Теперь её фигуристы будут готовиться к чемпионату страны, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.

«Ждали солнышко, пошёл дождь. И что? Надеваем плащ и идём, берём зонтик. Продолжаем жить, перестраиваемся, волосы не рвём, их и так мало осталось. Проведём сейчас некоторые мероприятия и будем готовиться к чемпионату России. Мы планировали лететь 10 часов до Владивостока, потом обратно. А теперь нас ждёт легкий отдых и спокойная подготовка к чемпионату России», — отметила специалист.

Согласен с легендарным тренером и Горшков. По мнению президента ФФКК, отмена турнира никак не повлияет на подготовку фигуристов к Олимпийским играм.

«Это интересный старт для спортсменов, который входил в план. Но решающего значения он абсолютно не имеет», — считает специалист.