«Я за долголетие в спорте»: как в России оценили идею повышения возрастного ценза для фигуристок

Предложение Норвегии поднять возрастной ценз до 17 лет для фигуристов вызвало неоднозначную реакцию в России. Президент ФФККР Александр Горшков заявил, что ни в коем случае не поддержит такую инициативу. Многие специалисты хотя и не согласились с реформой, но отметили, что на успехи россиян она не повлияет. При этом двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что спортсмен должен думать о долгой карьере.

Норвежская ассоциация конькобежцев выступила с предложением ужесточить возрастной ценз для фигуристов с сезона-2023/24. Если новые правила будут утверждены на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), то на взрослых соревнованиях смогут выступать только одиночники, достигшие 17 лет. В парном катании и танцах на льду будет разрешено состязаться с 16 лет.

На данный момент участвовать во всех крупных турнирах, вплоть до Олимпийских игр, могут спортсмены, достигшие 15-летнего возраста. При этом лучшие результаты в женском одиночном катании как раз показывают недавние юниоры, которым по новым правилам придётся ещё долго соревноваться в своей категории. Ярчайшим примером является Камила Валиева, которая в свой же первый взрослый сезон обновила все мировые рекорды. Можно вспомнить и Алину Загитову, которая сразу же выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане, когда стала отвечать всем требованиям.

Идею поднять возрастной ценз на два года решительно отвергли в Федерации фигурного катания на коньках России. Президент организации Александр Горшков заявил, что готов отстаивать право юных фигуристов состязаться на международных стартах до 17 лет.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них», — сказал Горшков Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что инициатива столь значимой для фигурного катания реформы исходит от Норвегии, где этот вид спорта в последние годы развивается слабо. Она также отметила, что на успешных результатах россиянок новые правила никак не скажутся.

«Нашим девочкам ничего не сможет помешать побеждать и кататься так же потрясающе. Лучше бы норвежцы кого-то попробовали воспитать, чем выдвигать какие-то предложения. В Норвегии вообще нет фигуристов — ни одного человека. О каких предложениях может идти речь? Наши девочки побеждают и будут побеждать в любом возрасте, потому что они самые лучшие», — заявила Тарасова «Чемпионату».

В том же духе на новость о повышении возрастного ценза отреагировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он посоветовал норвежским функционерам заняться проблемами других видов спорта.

«Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал бывший спортсмен в Instagram.

Негативное отношение к поправкам высказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, чья школа воспитала много добившихся ранних успехов фигуристов. Он отметил, что в других сложнокоординационных видах спорта подобных правил не существует.

«Это санкции против наших успехов и рекордов. Они просто начинают выкручиваться, как во всех других отраслях. Конечно, у меня резко отрицательное отношение к этому. Жизнь диктует своё — идёт омоложение спорта. Есть проявления не только в фигурном катании, но и в художественной и спортивной гимнастике. Это абсолютно не портит спорт. Молодёжь сейчас более продвинутая и развитая. Это природа — от этого никуда не деться», — считает Лайшев.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова связала предложение норвежцев с успехами российских фигуристов на международной арене. Она уверена, что поправки будут приняты, хотя до их рассмотрения остаётся ещё больше полугода.

«Давно уже обсуждают эту инициативу. Думаю, она будет принята. Как я к этому отношусь? С одной стороны, будет красивое женское катание, а не детское, но мы потеряем возможность видеть огромное количество четверных прыжков. Наверное, будет хорошо развиваться юниорское катание, особенно женское. Это будет отдельный вид, который мы с удовольствием будем смотреть ради прыжков. Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России», — заявила Бестемьянова.

Известный тренер Александр Жулин с юмором воспринял идею норвежской ассоциации. По его мнению, изменение возрастного ценза никак не скажется на расстановке сил в мировом фигурном катании.

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«Во-первых, от Норвегии такое предложение выглядит смехотворно, а во-вторых — им для начала надо разобраться с астматиками, прежде чем лезть в виды спорта, где у них вообще ничего не получается. Я знаю только одно: сейчас все пытаются любыми средствами что-то придумать, поменять что-то в системе, чтобы бороться с русским фигурным катанием, особенно женским. В мире уже не знают, что с этим делать и как с нами бороться. Они прекрасно понимают, что первых трёх мест на крупных соревнованиях им не видать как своих ушей, пока есть наши девочки. На самом же деле это предложение ещё более комичное, чем моё о добавлении баллов за возраст. Всё познаётся в сравнении, поэтому надо отнестись с чувством юмора к этому предложению», — отметил Жулин.

При этом не все приняли в штыки идею ограничить участие фигуристов в соревнованиях. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что спортсмен должен выступать как можно дольше, а не добиться успехов в раннем возрасте и сразу же завершить карьеру.

«Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснётся многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение — такая моя позиция», — сказал бывший спортсмен, сам выступавший до 31 года.