«Это просто космос»: как оценили выступление Валиевой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Сочи

Выступление Камилы Валиевой в произвольной программе последнего этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи вызвало восторг у специалистов. По их мнению, если спортсменка сохранит форму, ей не будет равных. Елизавета Туктамышева каталась после болезни, поэтому спортсменке было физически сложно. Однако за счёт поддержки трибун у воспитанницы Алексея Мишина получились все сложные элементы.

«Есть куда расти»

Российские фигуристки продолжают удивлять и покорять сердца болельщиков. Последний этап серии Гран-При состоялся в эти выходные в Сочи. В женском одиночном катании весь пьедестал почёта заняли отечественные спортсменки. Сразу три мировых рекорда установила 15-летняя Камила Валиева. В произвольной программе она продемонстрировала три четверных прыжка. Причём, всё получились чисто. А её результат по сумме двух программ (272,71 балла) оказался выше, чем у победителя мужских соревнований Мориса Квителашвили (266,33 балла).

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Выступление Камилы никого не оставило равнодушным. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что прокат подопечной Этери Тутберидзе вызвал у неё восторг.

«Это гениально. Филигранное исполнение от Валиевой. Она катается просто великолепно. Сложнейшая в техническом плане программа исполняется с такой легкостью и грацией. Невероятно!» — цитирует специалиста Sport24.

По мнению тренера Александра Жулина, при таком катании у Валиевой не будет конкурентов.

«Я всегда говорил и повторяю сейчас, что русское женское фигурное катание просто феноменальное — так оно сегодня и получилось. Поздравляю наших девушек с замечательным выступлением. Мировые рекорды Валиевой? Камила просто с другой планеты!» — сказал Жулин в интервью порталу «Чемпионат».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя в эфире Первого канала выступление россиянки, и вовсе воскликнул, что так потрясающе выступать запрещено.

«Это просто какой-то космос. И если у Луны космос был только в музыкальном сопровождении, то здесь это…. Я вчера говорил о выступлении некоторых спортсменов, что так кататься нельзя, причём в хорошем смысле. Это какое-то безумие! Я не понимаю, как она это делает. Честно, нет слов», — сказал фигурист.

В свою очередь, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила прогресс Валиевой в эмоциональном и ментальном плане.

«Камила — это всё в превосходной степени. Мало того, что она фантастически делает очень сложные технические элементы, выглядит это невероятно эстетически красиво... Камила очень растёт эмоционально и ментально. При том, что она делает очень трудные вещи, Камила сильно прибавляет в плане эмоциональности катания. Это что-то потрясающее. Я испытываю огромное наслаждение, что вообще это вижу. Просто чудо!» — сказала Бестемьянова.

По мнению серебряного призёра чемпионата мира Алёны Леоновой, оценка спортсменки могла быть ещё выше. Валиева исполнила в одном из каскадов двойной сальхов вместо тройного.

«Была шокирована выступлением Камилы, но с другой стороны, это было ожидаемо — она уже нас приучила, что может так кататься. Мне кажется, всегда есть куда расти. Сегодня был двойной сальхов вместо тройного, поэтому ещё прибавить баллов за него и техника будет за 110. Это уже совсем близко к Нейтану Чену. Но Камилу все равно не остановить, она будет прибавлять и дальше. Ей есть, чем нас удивить», — отметила Леонова.

При этом сама Валиева призналась, что не горит желанием соревноваться с мужчинами.

«Мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному», — сказала фигуристка.

«Туктамышева боролась за элементы»

Вновь ярко, под овации публики в Сочи выступила Елизавета Туктамышева. Однако спортсменка больше, чем на 40 баллов уступила Валиевой. Во время проката не все элементы получились идеально.

Как отметила фигуристка после произвольной программы, ей было очень сложно, так как физически не удалось полностью восстановиться после болезни.

«Сильно переживала, когда у меня поднялась температура. Не могла найти себе место, пока ждала тест. Слава богу, он был отрицательный. Температура быстро спала. До Гран-при было достаточно времени. Но я до конца не восстановилась. Поэтому было сложнее выступать... Ноги были уставшие, я боролась за элементы, и это было видно, без вау-эффекта», — расстраивалась после старта Туктамышева.

Видели проблемы Лизы и специалисты. По словам Ягудина, фигуристка смогла докатать программу, хотя ей было очень тяжело.

«На протяжении всей произвольной программы у меня была только одна мысль, одно слово, которое я проговаривал про себя — терпеть. Дотерпела до конца, браво, умничка. Ощущение, что второе дыхание у Лизы открылось. Сумасшедший по сложности элемент — рёберный тройной аксель, но она его так филигранно исполняет. Второй тройной аксель чуть-чуть вывалила, поэтому подставила вторую ногу. Завела публику!» — сказал олимпийский чемпион.

В свою очередь, Леонова отметила, что большую роль в выступлении Лизы играет сама композиция. Поддержка трибун придаёт ей сил делать сложные элементы.

«Туктамышева — молодец. Собирается от старта к старту. Есть, конечно, шероховатости, но, думаю, к чемпионату России всё будет идеально. Дай бог, там откатается без помарок. Произвольная программа очень яркая. Мы видели что-то похожее в восточных мотивах в её исполнении и знаем, как она умеет заводить публику. Лизе эта программа добавляет настроения, она получает кайф от процесса — от этого все элементы получаются сами собой», — считает Леонова.

Несмотря на большой проигрыш Валиевой, усложнять свою произвольную программу Туктамышева пока не планирует. В этом сезоне делается ставка на стабильность и качество элементов.

«Очень хотелось бы откатать программу с четверным для личного достижения. Но, боюсь, это будет не сейчас. В олимпийском сезоне нужно не пробовать, а делать», — сказала Туктамышева.

Ещё одним триумфатором Сочи стала Майя Хромых. После неудачного проката короткой программы произвольная получилась практически идеальной. Впрочем, сама фигуристка поставила себе за выступление четвёрку.

«Смазала выезд на втором четверном тулупе. Сделала степ-аут, были ещё другие мелкие помарки. В прокате пробегали плохие мысли, но я их отбрасывала и думала только о хорошем. Не всё получалось у меня (на этапах Гран-при. —RT) в Италии и в Сочи, но для себя я показала неплохой результат. Хотя могла намного лучше. Когда вижу плакаты «Майя может», сразу вспоминаю, что я могу, и всё получается», — приводит РИА Новости слова Хромых.

Из дальнейших планов россиянки — вставить в программу четверной сальхов и выучить тройной аксель.