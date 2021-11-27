С запасом, но без блеска: Синицина и Кацалапов выиграли турнир танцевальных пар на этапе Гран-при в Сочи

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли шестой этап Гран-при в Сочи. Они опередили итальянцев Шарлин Гиньяр — Марко Фаббри и канадцев Лоренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен. В итоге отечественный дуэт пробился в финал, набрав максимально возможную сумму баллов — 30.

Когда фигуристы говорят (а делают они это часто) о том, что на Гран-при главное — занятое место, а вовсе не полученные баллы, они по-своему правы. Мужской турнир, который при более чем посредственном прокате вывел Михаила Коляду в число финалистов серии, послужил ярким тому подтверждением.

Но танцы на льду с чемпионами мира Викторией Синициной — Никитой Кацалаповым в числе участников стояли в этом плане особняком. Соперничать с российским дуэтом в Сочи никто не мог по определению. Куда более жёсткая борьба развернулась на японском этапе NHK Trophy в Токио, где Синицина и Кацалапов выступили в ритм-танце фактически на равных с американцами Мэдисон Чок — Эваном Бейтсом, а итоговый разрыв в четыре с небольшим балла в пользу россиян получился не столько из-за разницы в классе, сколько благодаря неожиданному падению Бейтса в самом начале произвольного танца. Не случись этого конфуза, результаты были бы не в пример плотнее.

Со своими основными оппонентами, четырёхкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном Виктория с Никитой не пересекались в этом сезоне ни разу (зато под французский «танк» дважды угодили Александра Степанова и Иван Букин), но ощущение соперничества не становилось от этого слабее. Скорее, наоборот: в ожидании первого очного противостояния в финале, куда обе пары в итоге вышли с максимальным количеством очков, постоянно напрашивались некие результативные параллели.

В этой заочной дуэли французы ушли заметно вперёд. Они дважды набрали на своих этапах более 220 баллов, в то время как сумма Синициной — Кацалапова в Токио составила 215,44. В пятницу российский дуэт незначительно улучшил свой японский результат в ритм-танце (86,81), но полноценно радоваться этому не получалось: Пападакис — Сизерон получили в Гренобле 89,08, набрав по сумме двух выступлений 221,25.

Можно, конечно, считать обозначенное противостояние надуманным и существующим исключительно в головах журналистов, но вряд ли это на самом деле так. Тренер чемпионов мира Александр Жулин слишком часто сравнивал в интервью собственных подопечных с французами и не скрывал, что мечтает не просто довести свою пару до олимпийского золота, но сделать это в том же стиле, в котором много лет танцуют признанные лидеры. Иначе говоря, побить фаворита их же оружием.

Поэтому и хотелось, не дожидаясь личной встречи дуэтов в финале Гран-при в Осаке, понять, насколько борьба между танцорами может оказаться реальной. Тем более в Сочи ничто не препятствовало достижению россиянами рекордного результата: проблемы, связанные с травмой спины у Кацалапова, по его же собственному признанию, остались позади. Врачи нашли вариант лечения, позволяющий Никите работать в полную силу. Плюс — родная публика, изъезженный до сантиметров олимпийский лёд, лояльное, как это всегда бывает на домашних этапах, судейство, и никакой серьёзной конкуренции.

Ритм-танец это дополнительно подтвердил: ближайшие преследователи, итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри остановились на расстоянии семи с лишним баллов от Виктории и Никиты. Иначе говоря, итальянскую пару можно было бы вообще не брать в расчёт как потенциальных соперников.

Но имелась интересная деталь: на этапе Гран-при в Канаде Гиньяр — Фаббри стали вторыми, набрав 200,05, и фактически сравнялись по уровню оценок нынешнего сезона со Степановой — Букиным. Поэтому было интересно проследить, насколько сильно вырастут их оценки в Сочи. А в том, что они станут выше, сомневаться не приходилось: в промежутке между двумя этапами Гран-при дуэт прекрасно откатался на турнире серии «Челленджер» в австрийском Граце, где победил с личными рекордами в произвольном танце и общей сумме баллов.

По стечению обстоятельств, именно этим танцорам предстояло вытеснить Александру и Ивана из числа финалистов. Для этого итальянцам требовалось просто повторить свой пятничный результат — стать вторыми, что не выглядело нерешаемой задачей: канадцы Лоренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсе при всех своих достоинствах на вторую ступень откровенно не тянули.

Собственно, вот так, без каких бы то ни было интриг, турнир и подошёл к завершению. Гиньяр — Фаббри зафиксировали, как и ожидалось, вторую сумму (203,71), незначительно увеличив свой ванкуверский результат, Синицина — Кацалапов — первую.

Прокат российского дуэта получился чуть смазанным, с ошибкой во вращении и общей суммой почти на десять баллов ниже личного рекорда (всего танцоры набрали 211,72), но это был тот самый случай, когда стоило вспомнить, что оценки на пути в финал в Гран-при — всё-таки не главное.

Комментируя помарку на пресс-конференции, Кацалапов был спокоен. Он объяснил, что ошибка получилась в значительной степени неожиданной, но это легко отрегулировать. Равно как и поработать над поддержками, за длительность исполнения которых по времени пара была наказана двумя баллами штрафа. Синицына согласилась с партнёром.

«У нас есть время, чтобы всё исправить и приехать на финал Гран-при в превосходном настроении», — подчеркнула спортсменка.

Что касается выступления других российских пар, то они порадовать поклонников не сумели. Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин заняли итоговое шестое место, а Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — восьмое.