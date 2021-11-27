Тарасова объяснила, почему Коляда не смог занять первое место на Гран-при в Сочи

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала серебряную медаль Михаила Коляды на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.
Тарасова объяснила, почему Коляда не смог занять первое место на Гран-при в Сочи
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Коляде нужно было чисто кататься — в таком случае был бы первым. Он сорвал начало программы. Две грубые ошибки не дали Михаилу возможности бороться за первое место», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

26-летний фигурист из Санкт-Петербурга за исполнение двух программ получил от судей 264,64 балла.

Золотую награду завоевал Морис Квителашвили (266,63 балла) из Грузии. Бронзовую медаль получил японец Кадзуки Томоно (264,19).

Коляда пробился в финал Гран-при, который пройдёт в Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи.

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