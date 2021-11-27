Тарасова объяснила, почему Коляда не смог занять первое место на Гран-при в Сочи
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Коляде нужно было чисто кататься — в таком случае был бы первым. Он сорвал начало программы. Две грубые ошибки не дали Михаилу возможности бороться за первое место», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
26-летний фигурист из Санкт-Петербурга за исполнение двух программ получил от судей 264,64 балла.
Золотую награду завоевал Морис Квителашвили (266,63 балла) из Грузии. Бронзовую медаль получил японец Кадзуки Томоно (264,19).
Коляда пробился в финал Гран-при, который пройдёт в Осаке с 9 по 12 декабря.
Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи.