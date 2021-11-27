Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в связи с состоянием здоровья не смогла прилететь в Сочи, где должна была работать комментатором на этапе Гран-при по фигурному катанию.
Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи
  • РИА Новости

«Друзья, к сожалению, здоровье не позволило мне прилететь в Сочи и комментировать эти соревнования, как планировалось. Всем спортсменам и коллегам удачи! А мы болеем за наших фигуристов у экранов. Спасибо всем за добрые слова и пожелания», — написала в своём Instagram Тарасова.

Этап Гран-при в Сочи стартовал 26 ноября и завершится 27 ноября.

Ранее Тарасова восхитилась прокатами Валиевой и Туктамышевой на Гран-при России.

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