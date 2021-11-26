Тарасова восхитилась прокатами Валиевой и Туктамышевой на Гран-при России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступления россиянок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи.
Тарасова восхитилась прокатами Валиевой и Туктамышевой на Гран-при России
  • РИА Новости

«Лиза катает свою короткую программу с тройным акселем. Да и вообще — она молодец, не сдаётся! Умница! Валиева — чудо. Но как же хороша Лиза, просто гений! Поздравляю всех тренеров!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России, получив от судей 87,42 балла. Туктамышева заняла второе место с результатом 80,10 балла. Обе фигуристки продемонстрировали чистые прокаты.

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