Агент назвал имена трёх российских фигуристок, которые поедут на Игры-2022

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Спортивный агент Андрей Митьков рассказал о трёх фигуристках, которые точно поедут на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в составе сборной России.
Агент назвал имена трёх российских фигуристок, которые поедут на Игры-2022
  • РИА Новости

«На Олимпиаду-2022 в Пекин поедут Валиева, Туктамышева, Щербакова. Говорят, что решение принято и согласовано со всеми, с кем только можно согласовать», — написал в Facebook Митьков.

Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России. Туктамышева заняла второе место. Щербакова выиграла пятый этап Гран-при во Франции, несмотря на падение во время попытки исполнить четверной лутц.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи.

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