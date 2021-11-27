Агент назвал имена трёх российских фигуристок, которые поедут на Игры-2022
- РИА Новости
«На Олимпиаду-2022 в Пекин поедут Валиева, Туктамышева, Щербакова. Говорят, что решение принято и согласовано со всеми, с кем только можно согласовать», — написал в Facebook Митьков.
Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России. Туктамышева заняла второе место. Щербакова выиграла пятый этап Гран-при во Франции, несмотря на падение во время попытки исполнить четверной лутц.
Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи.