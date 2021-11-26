Мировой рекорд и безупречная Лиза: как Валиева и Туктамышева выступили на этапе Гран-при в Сочи после долгой паузы

Камила Валиева выиграла короткую программу заключительного этапа Гран-при в Сочи, установив новый мировой рекорд, — 87,42 балла. Елизавета Туктамышева показала второй промежуточный результат, напомнив саму себя образца чемпионского 2015 года. Обе российские спортсменки вернулись на лёд спустя месяц после своего последнего выступления на Skate Canada. Ещё одна хозяйка соревнований Майя Хромых из-за падения расположилась на четвёртом месте.

Домашний для российских фигуристов турнир в Сочи собрал чемпионов мира в парном катании Анастасию Мишину — Александра Галлямова, обладателей высшего мирового титула в танцах Викторию Синицину — Никиту Кацалапова, лидера нынешнего сезона в женском катании Камилу Валиеву и двух одиночников, с наибольшей вероятностью претендующих на места в олимпийской сборной — Михаила Коляду и Евгения Семененко.

Возможно, зрелищу немного не хватает соперничества. Особенно это чувствовалось в дуэтных видах: по уровню мастерства никто объективно не шёл в сравнение с российскими лидерами ни в танцах, ни в парном катании. На мало-мальски годную интригу не тянула даже промежуточная победа в парном катании Дарьи Павлюченко — Дениса Ходыкина: они опередили Мишину и Галлямова на 0,27 балла, но это вряд ли можно было назвать доблестью — причиной поражения чемпионов мира послужила грубейшая и не очень свойственная лидерам ошибка партнёрши в тройном сальхове.

Короткая программа у мужчин и вовсе получилась для россиян провальной: Коляда, Семененко и Марк Кондратюк вполне могли (и должны были) бороться за первые три позиции, но по факту заняли 4-е, 7-е и 11-е места. «Мы все катаем одну программу из двух. Нам обязательно нужно загнать себя в состояние «уже нечего терять». Без него ничего не выходит. У меня так было — и у ребят, похоже, то же самое...», — прокомментировал их выступление четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун.

И только женский состав участниц с Камилой Валиевой, Елизаветой Туктамышевой и Майей Хромых гарантировал зрителям конкуренцию высочайшего уровня.

В интервью накануне этапа в Сочи олимпийский чемпион Олег Васильев заметил, что считает наисложнейшей задачей способность фигуриста удерживать максимально высокую форму на протяжении всего сезона. Отчасти именно это было причиной заметно повышенного интереса к Валиевой и Туктамышевой: ни ту, ни другую фигуристку мир не видел почти месяц — со времени второго этапа Гран-при в Ванкувере. Там, напомним, Камила выиграла у Лизы более тридцати баллов, обновив личные рекорды в обеих программах (84,19 и 180,89) и, как следствие, — по их сумме (265,08).

Интересно, что в короткой программе рекорд фигуристки не дотянул до мирового — высшее достижение в этом виде по-прежнему оставалось за Алёной Косторной (85,45). Но это лишь добавляло зрелищу перца: выступление на домашней арене вполне могло сделать Камилу обладательницей всех высших достижений.

«Любой тренер всегда держит в уме идеал фигуриста — безупречного в прыжках, в скольжении, в презентации. Когда я смотрю, как катается Валиева, понимаю: вот он, оживший идеал. Великое счастье — видеть наяву подобное катание», — сказал известный в фигурном катании специалист Александр Веденин.

По словам тренера, набирать скорость скольжения, не прикладывая к этому видимых усилий, всегда считалось у фигуристов большим искусством. Именно это демонстрирует на льду Валиева.

«У Камилы в программе есть место, где она делает выкрюк, затем поднимает свободную ногу в арабеск и в этот момент ускоряется. Я много лет учил людей кататься, знаю абсолютно всё про элементы, и могу подробнейшим образом объяснить в теории, каким образом можно достичь подобного эффекта. Но когда вижу, как это делает эта девочка, ловлю себя на мысли, что не верю своим глазам. Такое же чувство у меня вызывают её высоченные прыжки», — добавил Веденин.

По итогу выступлений первой группы лидерство захватила Мэрайя Белл. Сильнейшая разминка началась прокатом Луны Хендрикс. Бельгийка произвела в этом сезоне фурор, выиграв короткую программу на этапе Гран-при в Турине у чемпионки мира Анны Щербаковой и Майи Хромых и заняв общее третье место, но в Сочи фигуристке повезло меньше. Она допустила помарку на приземлении со второго прыжка в каскаде лутц — тулуп и прыгнула «бабочку» вместо тройного флипа. Итого 64,44 балла, и Луна укатилась не только за Белл, но и за канадку Маделайн Шираз.

Первым реально сильным впечатлением дня стали первые полторы минуты выступления Хромых. Но во второй половине программы Майя упала с тройного флипа и осталась без каскада, проиграв своему туринскому результату 7,32 балла.

Мировой рекорд Косторной в этот вечер всё же пал, причём, сокрушительно: Валиева безупречно исполнила все элементы, включая тройной аксель, и набрала 87,42 балла — сумму, соперничать с которой ни Туктамышева, ни кто другой объективно не сумел бы ни при каком прокате.

Но это совершенно не умаляло восторгов в адрес экс-чемпионки мира: Лиза, как и Камила, идеально исполнила всю прыжковую часть программы с тройным акселем, зафиксировала наивысшие уровни сложности во всех непрыжковых элементах, разменяла 80 баллов, вплотную приблизившись к собственному рекорду, и сильно напомнила ту самую Лизу-2015, которая уверенно шла по сезону через множество стартов к своей победе на мировом первенстве.