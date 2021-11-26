Мировой рекорд и безупречная Лиза: как Валиева и Туктамышева выступили на этапе Гран-при в Сочи после долгой паузы
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Домашний для российских фигуристов турнир в Сочи собрал чемпионов мира в парном катании Анастасию Мишину — Александра Галлямова, обладателей высшего мирового титула в танцах Викторию Синицину — Никиту Кацалапова, лидера нынешнего сезона в женском катании Камилу Валиеву и двух одиночников, с наибольшей вероятностью претендующих на места в олимпийской сборной — Михаила Коляду и Евгения Семененко.
Возможно, зрелищу немного не хватает соперничества. Особенно это чувствовалось в дуэтных видах: по уровню мастерства никто объективно не шёл в сравнение с российскими лидерами ни в танцах, ни в парном катании. На мало-мальски годную интригу не тянула даже промежуточная победа в парном катании Дарьи Павлюченко — Дениса Ходыкина: они опередили Мишину и Галлямова на 0,27 балла, но это вряд ли можно было назвать доблестью — причиной поражения чемпионов мира послужила грубейшая и не очень свойственная лидерам ошибка партнёрши в тройном сальхове.
Короткая программа у мужчин и вовсе получилась для россиян провальной: Коляда, Семененко и Марк Кондратюк вполне могли (и должны были) бороться за первые три позиции, но по факту заняли 4-е, 7-е и 11-е места. «Мы все катаем одну программу из двух. Нам обязательно нужно загнать себя в состояние «уже нечего терять». Без него ничего не выходит. У меня так было — и у ребят, похоже, то же самое...», — прокомментировал их выступление четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун.
И только женский состав участниц с Камилой Валиевой, Елизаветой Туктамышевой и Майей Хромых гарантировал зрителям конкуренцию высочайшего уровня.
В интервью накануне этапа в Сочи олимпийский чемпион Олег Васильев заметил, что считает наисложнейшей задачей способность фигуриста удерживать максимально высокую форму на протяжении всего сезона. Отчасти именно это было причиной заметно повышенного интереса к Валиевой и Туктамышевой: ни ту, ни другую фигуристку мир не видел почти месяц — со времени второго этапа Гран-при в Ванкувере. Там, напомним, Камила выиграла у Лизы более тридцати баллов, обновив личные рекорды в обеих программах (84,19 и 180,89) и, как следствие, — по их сумме (265,08).
Интересно, что в короткой программе рекорд фигуристки не дотянул до мирового — высшее достижение в этом виде по-прежнему оставалось за Алёной Косторной (85,45). Но это лишь добавляло зрелищу перца: выступление на домашней арене вполне могло сделать Камилу обладательницей всех высших достижений.
«Любой тренер всегда держит в уме идеал фигуриста — безупречного в прыжках, в скольжении, в презентации. Когда я смотрю, как катается Валиева, понимаю: вот он, оживший идеал. Великое счастье — видеть наяву подобное катание», — сказал известный в фигурном катании специалист Александр Веденин.
По словам тренера, набирать скорость скольжения, не прикладывая к этому видимых усилий, всегда считалось у фигуристов большим искусством. Именно это демонстрирует на льду Валиева.
«У Камилы в программе есть место, где она делает выкрюк, затем поднимает свободную ногу в арабеск и в этот момент ускоряется. Я много лет учил людей кататься, знаю абсолютно всё про элементы, и могу подробнейшим образом объяснить в теории, каким образом можно достичь подобного эффекта. Но когда вижу, как это делает эта девочка, ловлю себя на мысли, что не верю своим глазам. Такое же чувство у меня вызывают её высоченные прыжки», — добавил Веденин.
По итогу выступлений первой группы лидерство захватила Мэрайя Белл. Сильнейшая разминка началась прокатом Луны Хендрикс. Бельгийка произвела в этом сезоне фурор, выиграв короткую программу на этапе Гран-при в Турине у чемпионки мира Анны Щербаковой и Майи Хромых и заняв общее третье место, но в Сочи фигуристке повезло меньше. Она допустила помарку на приземлении со второго прыжка в каскаде лутц — тулуп и прыгнула «бабочку» вместо тройного флипа. Итого 64,44 балла, и Луна укатилась не только за Белл, но и за канадку Маделайн Шираз.
Первым реально сильным впечатлением дня стали первые полторы минуты выступления Хромых. Но во второй половине программы Майя упала с тройного флипа и осталась без каскада, проиграв своему туринскому результату 7,32 балла.
Мировой рекорд Косторной в этот вечер всё же пал, причём, сокрушительно: Валиева безупречно исполнила все элементы, включая тройной аксель, и набрала 87,42 балла — сумму, соперничать с которой ни Туктамышева, ни кто другой объективно не сумел бы ни при каком прокате.
Но это совершенно не умаляло восторгов в адрес экс-чемпионки мира: Лиза, как и Камила, идеально исполнила всю прыжковую часть программы с тройным акселем, зафиксировала наивысшие уровни сложности во всех непрыжковых элементах, разменяла 80 баллов, вплотную приблизившись к собственному рекорду, и сильно напомнила ту самую Лизу-2015, которая уверенно шла по сезону через множество стартов к своей победе на мировом первенстве.
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