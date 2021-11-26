Россияне заняли первые три места в парном катании в короткой программе на Гран-при в Сочи
- РИА Новости
Россияне получили от судей 73,91 балла.
Второе место заняли их соотечественники, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), а тройку лучших замкнули ещё одни представители России Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).
Произвольную программу спортсмены представят 27 ноября.
Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи.