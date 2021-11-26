Россияне заняли первые три места в парном катании в короткой программе на Гран-при в Сочи

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Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.
Россияне заняли первые три места в парном катании в короткой программе на Гран-при в Сочи
  • РИА Новости

Россияне получили от судей 73,91 балла.

Второе место заняли их соотечественники, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), а тройку лучших замкнули ещё одни представители России Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).

Произвольную программу спортсмены представят 27 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи.

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