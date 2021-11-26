Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Сочи
- РИА Новости
Российские фигуристы получили от судей 86,81 балла.
Второе место занимают Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (79,56). На третьей позиции идут Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (76,39) из Канады.
Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (71,95) занимают шестое место, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (71,05) — восьмое.
Прокат произвольного танца состоится 27 ноября.
Ранее сообщалось, что Михаил Коляда идёт четвёртым на этапе Гран-при в Сочи.