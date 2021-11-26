Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Сочи

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на первом месте после ритм-танца на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

РИА Новости