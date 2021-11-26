Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Сочи

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на первом месте после ритм-танца на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Сочи
  • РИА Новости

Российские фигуристы получили от судей 86,81 балла.

Второе место занимают Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (79,56). На третьей позиции идут Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (76,39) из Канады.

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (71,95) занимают шестое место, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (71,05) — восьмое.

Прокат произвольного танца состоится 27 ноября.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда идёт четвёртым на этапе Гран-при в Сочи.

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