Критика Глейхенгауза, музыка Мишиной и Галлямова и споры о возрасте одиночниц: что обсуждают в мире фигурного катания

Американские эксперты раскритиковали Даниила Глейхенгауза за созданные им программы Анны Щербаковой и Алёны Косторной, однако Татьяна Тарасова и Илья Авербух высказались в защиту российского хореографа. Тамара Москвина решила подправить музыкальное сопровождение произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которую не оценили некоторые специалисты. А Елизавета Туктамышева отказалась называться символом женского фигурного катания.

Нападки на Глейхенгауза

На уходящей неделе среди экспертов завязалась перепалка по поводу работы Даниила Глейхенгауза, хореографа команды Этери Тутберидзе. После этапа Гран-при в Гренобле американский блогер и музыкант Джонатан Байер раскритиковал выступление победительницы, Анны Щербаковой, заявив, что её хореография абсолютно не связана с музыкой.

На французском этапе россиянка выступала с обновлённой короткой программой — вместо музыки Кирилла Рихтера она катается под композицию Инона Зура.

«В её короткой программе очень интересная музыка, но они её полностью игнорируют, — сказал Байер в подкасте The Skating Lesson. — Когда музыка затихает, появляется напряжение — Анна машет руками. А есть наоборот драматичные моменты, в которые она просто катается и всё. Темп меняется, а вот Щербакова — нет. Не знаю, то ли Глейхенгаузу всё равно, то ли он не понимает музыку».

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, отвечая на критику, подчеркнула, что это лишь «собственное мнение» Байера, а «у других может быть другое мнение».

«А у кого есть хореография — из тех, кто сейчас есть?» — задала она встречный вопрос американцу.

В ответ Байер похвалил хореографию Михаила Коляды в прошлогодней программе «Белый ворон» и отдал должное самой Татьяне Анатольевне.

«Я не думаю, что хорошая хореография определяется сложными переходами и нагромождёнными движениями. Сама же Тарасова всегда делала волшебные, эмоциональные программы, её хореография всегда следовала за музыкой. Я считаю, что она действительно понимает и разбирается в музыке!» — приводит слова музыканта «Спорт-Экспресс».

На критику ответил также хореограф-постановщик «Ледникового периода» и автор множества шоу Илья Авербух. По его мнению, не стоит обращать внимания на высказывания непрофессионалов.

«Допустима какая-то критика исключительно от людей, представляющих что-то из себя, от зарекомендовавших себя хореографов. И то очень корректная, с пониманием вопроса. А это не критика — это возможность заявить о себе любимом через наших спортсменов», — подчеркнул призёр Олимпийских игр 2002 года.

После Гренобля Глейхенгаузу досталось не только от Байера, но и от известного американского журналиста Джеки Вонга — на этот раз по поводу Алёны Косторной.

«Косторная превосходит большинство фигуристок по уровню техники и скольжения, но произвольная программа была составлена не лучшим образом — в ней не было той интерпретации музыкального сопровождения, на которую, как мы знаем, Алёна более чем способна», — написал он у себя в Twitter.

Эта новая программа чемпионки Европы — 2020, в Гренобле зрители увидели её впервые. Косторная катается под песню Билли Айлиш вместо «Времён года» Вивальди. Татьяна Тарасова, в свою очередь, заявила, что «смотреть эту программу очень тяжело».

Апгрейд для Мишиной и Галлямова

Критика в олимпийском сезоне звучит в адрес не только Глейхенгауза, но и легендарной Тамары Москвиной. Произвольная программа её пары — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — вызвала у специалистов много вопросов ещё после сентябрьских контрольных прокатов. Казалось, что две мелодии — «Метель» и «Время вперёд» — советского композитора Георгия Свиридова, использованные в постановке, абсолютно не сочетаются друг с другом.

«Хорошее выступление, но программы я, честно, не увидел. Две выдающиеся музыкальные композиции, бесспорно. Но логического перехода нет», — говорил тогда Илья Авербух в эфире Первого канала.

И вот композитор Александр Гольдштейн сообщил, что к этапу Гран-при в Сочи, который пройдёт 26—28 ноября, для музыкального сопровождения дуэта сделали новую аранжировку. В композиции выравняли громкость двух отрывков и полностью переписали начало, так как там обнаружились посторонние шумы.

«Хотя фигуристы в это время просто стоят на месте, настроение невнятным вступлением лучше не портить, — заметил Гольдштейн. — Со средней частью была более сложная работа: я приписал дополнительные партии фортепиано, арфы и контрабаса для чёткого ритма, а также включил несколько разных хоров».

Подверглась корректировке и музыка короткой программы, которую тренеры захотели усилить, но при этом «не потерять её игривый характер».

«Мы решили раскрасить музыку современными эффектами. Это добавило композиции определённый эффект неожиданности и органичного хулиганства... Мы добавили дополнительные акценты. Они подчёркивают элементы и создают более полное слияние движений и музыки», — сообщил композитор.

Юность против опыта

По-прежнему не утихают споры о необходимости увеличить возрастной ценз для выступления в женском катании. Во многом эти споры были подогреты недавними травмами двух фигуристок из группы Тутберидзе — Александры Трусовой и Дарьи Усачёвой. Специалисты и фанаты с удвоенной энергией заговорили о том, что выступление на высоком уровне в возрасте 15—16 лет негативно сказывается на здоровье спортсменок. Так, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс заявила, что выступать на взрослом уровне должны девушки старше 18 лет.

«По себе могу сказать, что это действительно очень хороший возраст. Ты уже прошёл через пубертат, через фазу взросления… Думаю, в 18 лет ты уже можешь назвать себя настоящей женщиной. Ну по крайней мере в плане тела», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Аналогичного мнения придерживается и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев, которому не нравится, что ставка в женском фигурном катании сделана на сложные прыжки, а не на красоту исполнения. Спортсмен напомнил, что вид спорта называется «фигурное катание, а не фигурное прыгание», а также заявил, что до 14—15 лет дети должны заниматься разными видами спорта для своего удовольствия.

«Я не рад ранней специализации в спорте с точки зрения физического и психологического здоровья детей, — подчеркнул Артемьев. — Она может давать высокие результаты в моменте, но на пользу детям не идёт... Я бы не отдал свою дочку в фигурное катание. Не хочу, чтобы она каждый день прыгала на лёд».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова не сомневается, что возрастной ценз будет изменён, чтобы лишить Россию лидирующих позиций.

«А как соревноваться с нами тогда? — задаётся она вопросом. — Только в нашей стране так. Да, в Америке, Корее, Японии начали появляться девчонки, которые пробуют четверные и тройной аксель, но не в таком количестве и не так рано. Это будет именно тактическое соревнование — поднять возраст».

При этом всё чаще олицетворением женского фигурного катания называют Елизавету Туктамышеву. Экс-чемпионке мира 24 года, и в прошлом сезоне она, вернувшись в сборную России, стала серебряной призёркой чемпионата мира. Сейчас же она борется за попадание в финал Гран-при и сохраняет неплохие шансы поехать на Олимпиаду.

«Это же очень круто, когда у тебя долгая, насыщенная карьера. Ну знаешь, как у Лизы Туктамышевой. Я очень сильно за неё переживаю. Она катается на протяжении стольких долгих лет и никогда не сдаётся. Это вдохновляет», — призналась Луна Хендрикс.

Впрочем, сама Туктик, как ласково называют её фанаты, не считает себя ни героиней, ни символом.

«Не скажу, что стала каким-то символом женского катания, это очень громкое высказывание. Всегда старалась перебарывать себя и идти поперёк сложившихся правил. Для меня это было всегда интересно, если есть молодые, а возрастных фигуристок становится всё меньше. Это значит, что я должна кататься, я покажу, что это возможно, я чувствую в себе силы», — отметила фигуристка.

В дискуссию о женственности катания и возрастном цензе включился даже популярный комик Александр Гудков. На церемонии вручения премии «Glamour. Женщины года 2021» он показал пародию на опытную фигуристку, которая борется «за права женщин среднего возраста в своём виде спорта» и собирается поехать на пекинскую Олимпиаду.

Вчера Александр Гудков поставил точку в спорах о фигурном катании 😂



Лучшее видео премии «Glamour. Женщины года 2021» ✨ pic.twitter.com/2cxDp1lLGM — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) November 23, 2021

«А эти пятнадцатилетки, которые моим дочерям в дочери годятся, пусть подавятся шерстью своих плюшевых игрушек. А что? Потому что будущее за сильными, взрослыми женщинами. Всем лутц!» — заявляет героиня Гудкова.