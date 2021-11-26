Олимпийский чемпион Васильев рассказал, в чём уникальность Туктамышевой

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Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев поделился мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Лиза вообще уникальная фигуристка. Она могла выиграть абсолютно всё ещё в прошлом олимпийском цикле, но уступала в мелочах. На невнимательном отношении к тренировкам, к соревнованиям, к своей собственной форме. Для меня Туктамышева — это человек-загадка. Способности колоссальные, талант тоже велик», — сказал Васильев в интервью RT.

Он отметил, что очень сложно в зрелом возрасте научиться многооборотным прыжкам, но Туктамышева справилась с этой задачей.

«Это лишний раз говорит о её уникальности и неординарности. Возможно, она слишком сильно зависит от настроения, я не знаю. Но каждый раз не могу отделаться от мысли, что Туктамышева не реализует на льду и половины своих возможностей», — добавил Васильев.

Ранее Туктамышева заявила, что нейтрально относится к критике в свой адрес.

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