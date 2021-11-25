Туктамышева: нейтрально отношусь к критике в свой адрес

Елизавета Туктамышева рассказала, что помогает ей не обращать внимания на негативные комментарии в свой адрес.

«Я хочу думать о том, как сделать ещё лучше программу, как бы мне ещё улучшить результаты. Поэтому я стараюсь нейтрально относиться к тому, что говорят все вокруг», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

Она призналась, что чувствует поддержку болельщиков и тренеров, видит, как за неё болеют и переживают.

«Я бы не сказала, что отношение как-то кардинально поменялось, но я не хочу об этом думать», — добавила она.

24-летняя фигуристка не стала называть себя символом женского фигурного катания. По её словам, есть ещё много других великолепных фигуристок, которым за 20. И они тоже прекрасно катаются.

«Важно просто со всей душой и сердцем относиться к тому, что ты делаешь», — добавила Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева отказалась исполнять тройной аксель на тренировке перед шестым этапом серии Гран-при в Сочи.