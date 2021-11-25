Туктамышева сделала лишь тройной флип на тренировке в Сочи
- РИА Новости
24-летняя фигуристка в прокате произвольной программы также исключила ряд других прыжков. Туктамышева сделала в рамках прогона лишь один прыжок — тройной флип.
Ученица Алексея Мишина борется за попадание в финал Гран-при сезона-2021/22 в Японии. На соревнования уже пробилась россиянка Анна Щербакова.
Шестой этап серии Гран-при пройдёт 26—27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи.
Напомним, что на Гран-при в России в женском одиночном катании также выступят Камила Валиева и Майя Хромых.
Ранее сообщалось, что Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи.