Туктамышева сделала лишь тройной флип на тренировке в Сочи

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Россиянка Елизавета Туктамышева отказалась исполнять тройной аксель на тренировке перед шестым этапом серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Туктамышева сделала лишь тройной флип на тренировке в Сочи
  • РИА Новости

24-летняя фигуристка в прокате произвольной программы также исключила ряд других прыжков. Туктамышева сделала в рамках прогона лишь один прыжок — тройной флип.

Ученица Алексея Мишина борется за попадание в финал Гран-при сезона-2021/22 в Японии. На соревнования уже пробилась россиянка Анна Щербакова. 

Шестой этап серии Гран-при пройдёт 26—27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи.

Напомним, что на Гран-при в России в женском одиночном катании также выступят Камила Валиева и Майя Хромых.

Ранее сообщалось, что Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи.

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