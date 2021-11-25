Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи

Россиянка Камила Валиева упала два раза во время проката произвольной программы на тренировке перед Гран-при Сочи по фигурному катанию.

15-летняя уроженка Казани выполнила с ошибками четверной сальхов и тройной аксель. При этом она исполнила чисто два четверных тулупа в каскаде.

Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами. Фигуристка вместе с Елизаветой Туктамышевой и Майей Хромых борется за попадание в финал Гран-при сезона-2021/22 в Японии. На соревнования уже пробилась россиянка Анна Щербакова.

Шестой этап серии Гран-при пройдёт 26—27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи.

Ранее Александр Жулин рассказал, почему не считает Валиеву фавориткой ОИ-2022.