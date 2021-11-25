Жулин рассказал, почему не считает Валиеву фавориткой ОИ-2022

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин оценил шансы российской фигуристки Камилы Валиевой на победу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я никогда бы такого не говорил по одной простой причине: во-первых, не нужно на девочку накладывать такую ответственность и груз, а во-вторых, у нас потрясающая совершенно обойма из пяти-шести девочек, любая из которых может прокататься в данный момент, в данный вечер, в данную секунду», — цитирует Жулина Sport24.

Напомним, что Камила Валиева выиграла второй этап Гран-при в Канаде — Skate Canada — с двумя мировыми рекордами. Фигуристка также выступит на домашнем этапе Гран-при в России, который пройдёт с 26 по 28 ноября в Сочи.

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