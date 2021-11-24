Шахрай о Щербаковой: после такого падения многие парни ещё по пять раз бы упали, Самарин точно не встал бы

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Сергей Шахрай прокомментировал победу Анны Щербаковой на пятом этапе серии Гран-при во Франции после падения в произвольной программе.

«И всё же главное, что меня поразило, — это её характер. После такого падения многие парни ещё по пять раз бы упали. Самарин так точно не встал бы. А она собралась и откатала остальную программу без ошибок. Сделав при этом чистый четверной флип — дорогого стоит. Это чемпионский характер, поэтому на Щербакову можно спокойно делать ставку», — цитирует Шахрая «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что ему понравилась новая короткая программа, но её ещё надо раскатать. Шахрай также добавил, что внешность бывает обманчивой, потому что Щербакова нежная и хрупкая на вид, но очень сильная духом спортсменка.

Напомним, что фигуристка выиграла пятый этап Гран-при Франции, несмотря на падение во время попытки исполнить четверной лутц. Получив нулевой прыжок, она следом удачно приземлила четверной флип.

Ранее Шахрай заявил, что дочь Тутберидзе выступит в командном турнире на ОИ-2022.