Шахрай уверен, что дочь Тутберидзе выступит в командном турнире на ОИ-2022

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Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Сергей Шахрай поделился мнением о роли танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Шахрай уверен, что дочь Тутберидзе выступит в командном турнире на ОИ-2022
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Хотя я понимаю, что оценки, наверное, слишком высокие. Но у них опытный тренер Шпильбанд, он знает, как подвести свою пару к лучшему результату и как понравиться судьям. Он своё дело очень хорошо знает. Рейтинг пара набирает стремительно», — цитирует Шахрая «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что вопрос с третьей путёвкой для него решён — она достанется паре Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Попадут ли они на командный турнир Пекина? На самом деле я это предвидел. Мысль давно появилась, чтобы их поставить в команду на Олимпиаду, тогда это гарантированная медаль для Дианы», — добавил Шахрай.

Напомним, что танцевальная пара выиграла турнир в Варшаве (Польша), при этом их результат в ритмическом танце был выше, чем у призёров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.

Диана Дэвис является единственной дочерью российского тренера Этери Тутберидзе.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что в фигурном катании поднимут возрастной ценз для борьбы с Россией.

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