Васильев объяснил, чем ему не нравится стиль катания Павлюченко и Ходыкина

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Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев высказался об акробатическом стиле катания российских фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, выступающих в соревнованиях спортивных пар.

«Мне их катание не слишком импонирует, скажу честно. Хотя я отдаю должное и ребятам, и их тренерам за то, что они так активно пытаются привносить в парное катание новизну. Но чисто технически ряд элементов вызывает определённые вопросы. Например, акробатический подброс партнёрши, с которого у Павлюченко и Ходыкина начинается короткая программа. По сути, это подкрутка — с той лишь разницей, что партнёрша вращается в воздухе над головой партнёра не вокруг продольной оси, а вокруг поперечной», — сказал Васильев в интервью RT.

По его мнению, кто-то из судей вполне может по этой причине когда-нибудь не поставить ни одного балла российским фигуристам за данный элемент.

«Не вижу в акробатическом стиле какой-то новой ветви развития. Ребята, безусловно, молодцы, что всё это пробуют. Но нужно быть очень аккуратными, вписывая подобное новаторство в рамки правил», — добавил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, в чём уникальность чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

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