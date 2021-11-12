Стало известно, когда Трусова возобновит тренировки
- РИА Новости
«Саша на следующей неделе возобновит тренировки. Тогда мы будем понимать, как постепенно восстанавливаться и готовиться к чемпионату России», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.
Напомним, что Трусова выступала на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America с проблемами со стопой, хотя и выиграла турнир. Она пропускает японский этап NHK Trophy в Токио.
Ранее тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что травма Трусовой подтверждает необходимость бережного отношения к юным фигуристкам.