Стало известно, когда Трусова возобновит тренировки

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, рассказал, когда травмированная российская фигуристка Александра Трусова сможет восстановиться после травмы.

«Саша на следующей неделе возобновит тренировки. Тогда мы будем понимать, как постепенно восстанавливаться и готовиться к чемпионату России», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Напомним, что Трусова выступала на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America с проблемами со стопой, хотя и выиграла турнир. Она пропускает японский этап NHK Trophy в Токио.

Ранее тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что травма Трусовой подтверждает необходимость бережного отношения к юным фигуристкам.