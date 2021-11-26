Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России

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Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.
Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России
  • РИА Новости

Чемпионка мира среди юниоров получила от судей 87,42 балла. Таким образом, 15-летняя Валиева установила мировой рекорд в короткой программе, превзойдя достижение Алёны Косторной (85,45) на Гран-при Франции — 2019.

Теперь Валиева является обладательницей трёх мировых рекордов — в короткой, произвольной программах и по сумме двух программ. 

Второе место заняла её соотечественница, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (80,10). Тройку лучших замкнула американка Мэрайя Белл (69,37).

Произвольную программу спортсменки представят 27 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне заняли первые три места в парном катании в короткой программе на Гран-при в Сочи.

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