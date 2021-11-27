Валиева призналась, что получила удовольствие от своего катания в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от своей короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи.

«Я сегоня довольна. Рада, что тренеры меня похвалили. Сегодня получила удовольствие от своего катания. Но всегда есть к чему стремиться», — приводит слова Валиевой «Матч ТВ».

По её словам, ей когда-нибудь хотелось бы изобразить пантомиму хв своём выступлении. Кроме того, она призналась, что пока она не желает говорить о том, какой она видит свою карьеру в идеале.

«Как отвлекаюсь от соревнований? Пойти прогуляться с друзьями, с собакой. Максимально отвлечься от фигурного катания», — добавила Валиева.

Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России, получив от судей 87,42 балла.

Ранее сообщалось, что Валиева заплакала во время общения с журналистами после короткой программы.